Fogo ainda não está controlado em fábrica da EFFA Motors, em Manaus, e mobiliza mais de 90 bombeiros

Notícias de Manaus – O incêndio de grandes proporções que atinge a fábrica da EFFA Motors, localizada na Avenida Flamboyant, no Distrito Industrial II, Zona Leste de Manaus, ainda não está controlado. A informação foi confirmada pelo subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), coronel Helyanthus Frank da Silva Borges, na tarde desta terça-feira (5). Segundo ele, apesar de o fogo estar confinado, os trabalhos seguem intensos para evitar que as chamas se alastrem.

“Estamos com o incêndio confinado, mas não está controlado ainda. Temos 93 homens trabalhando e 24 viaturas no local. A operação exige o uso de grande quantidade de água e espuma, principalmente por causa das substâncias inflamáveis armazenadas na fábrica”, explicou o coronel.

A fábrica da montadora EFFA Motors, foi tomada pelo fogo no início da tarde. Funcionários da empresa relataram que o incêndio teria começado após um respingo de solda atingir produtos químicos, como o thinner — um solvente altamente inflamável usado na pintura de veículos.

O Corpo de Bombeiros ainda não confirmou oficialmente a causa do incidente. A situação é considerada crítica devido à natureza dos produtos armazenados no local e à estrutura do prédio, que facilita a propagação das chamas.

Imagens aéreas mostram que a fábrica foi severamente danificada, com grande parte de sua estrutura tomada pelas chamas. A densa fumaça preta pôde ser vista de vários pontos da zona Leste da cidade, chamando a atenção de moradores e motoristas.

Apesar da gravidade do incêndio, não há registro de feridos até o momento, e outras empresas do entorno não foram atingidas. Equipes da Defesa Civil e da área ambiental também acompanham a ocorrência.