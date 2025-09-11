Força-tarefa elimina mais de 230 lixeiras clandestinas em Manaus em apenas uma semana

Notícias de Manaus – Manaus vem passando por uma verdadeira transformação no combate ao descarte irregular de resíduos. Somente nos primeiros dias de setembro, equipes de limpeza já removeram mais de 600 toneladas de lixo espalhadas em pontos críticos da cidade. A ação, que eliminou 230 lixeiras clandestinas em todas as zonas da capital, é parte de uma estratégia intensificada desde julho para reduzir os impactos ambientais e de saúde pública causados pelo acúmulo de resíduos em locais impróprios.

Pontos críticos receberam atenção imediata

Na quarta-feira, 10 de setembro, equipes atuaram em bairros estratégicos. No Japiim, a avenida Tefé concentrou grande parte da força-tarefa, com a eliminação de três focos considerados históricos: o ponto de lixo na rua Jupiá, a área conhecida como Triângulo-Banana e o rip-rap da Tefé. Situação semelhante ocorreu no Morro da Liberdade, onde ruas como Alfredo Araújo e Coronel Pedro receberam a limpeza.

Outros trechos atendidos foram a rua das Águias, no Lagoa Verde; a rua Monique, no Nova Cidade; e a rua dos Oitis, no Distrito Industrial II. Comunidades como Colônia Antônio Aleixo e Gilberto Mestrinho também tiveram áreas de descarte irregular removidas.

Três meses de resultados expressivos

A intensificação das operações diárias mostra resultados consistentes. Em julho, foram 1.218 pontos de lixo desativados e quase 5 mil toneladas recolhidas. Agosto registrou a remoção de 624 focos clandestinos e aproximadamente 2,3 mil toneladas. Já em setembro, apenas na primeira semana, a cidade já contabiliza 230 lixeiras eliminadas, somando mais de 600 toneladas de resíduos. No total, são mais de 2 mil pontos críticos desfeitos e quase 8 mil toneladas de lixo retiradas em apenas três meses.

Desafio cultural

De acordo com o secretário da Semulsp, Sabá Reis, o problema não está apenas na limpeza, mas na forma como a população lida com o lixo. “Estamos atuando diariamente para eliminar focos que prejudicam a cidade. Só nesta primeira semana de setembro já retiramos mais de 600 toneladas que poderiam estar poluindo igarapés e atraindo doenças. É um trabalho ostensivo e contínuo, porque Manaus não pode conviver com esse tipo de prática”, declarou.

Voz da comunidade

Os moradores reconhecem a diferença. No Japiim, a dona de casa Maria das Graças Silva, que há duas décadas convive com os impactos do lixo na esquina da rua Jupiá com a Tefé, comemorou a ação: “Antes o mau cheiro era insuportável. Agora ficou limpo. Só precisamos que os vizinhos façam a parte deles e não joguem lixo de novo”.

No Morro da Liberdade, o comerciante José Raimundo lembrou que a presença das lixeiras afastava clientes e trazia riscos à saúde. “Quando a equipe limpa, o local muda completamente. O problema é que se as pessoas voltam a descartar, tudo se repete. A conscientização precisa caminhar junto com a limpeza”, reforçou.

Serviços disponíveis para evitar reincidência

Para reduzir a criação de novas lixeiras, a Semulsp lembra que a cidade conta com diversos serviços gratuitos:

Coleta domiciliar regular, presente em todos os bairros atendidos;

Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) em supermercados e áreas estratégicas para recicláveis;

Coleta agendada de grandes volumes, como móveis e eletrodomésticos;

Coleta seletiva porta a porta, que amplia as possibilidades de reciclagem;

Disk Semulsp, com números de WhatsApp para denúncias e solicitações de serviço: (92) 98842-1202, 98842-1276, 98842-1277 e 98842-4738.

Segundo Sabá Reis, apenas a ação integrada poderá trazer resultados duradouros. “Não adianta só limpar. É preciso mudar hábitos. Uma cidade limpa depende tanto do poder público quanto da responsabilidade de cada cidadão”, destacou.