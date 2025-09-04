Força-tarefa faz Manaus zerar assaltos em ônibus em agosto de 2025, diz prefeitura

Notícias de Manaus – Agosto de 2025 marca um feito inédito: pela primeira vez em décadas, Manaus não teve registro de assalto no transporte coletivo urbano. O marco histórico é resultado de uma força-tarefa que une tecnologia, inteligência de dados e integração entre a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) e as forças de segurança pública, como a Guarda Municipal, a partir da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

Nos últimos anos, a Prefeitura de Manaus e o Sinetram vêm investindo em captação de dados em tempo real, com mapeamento de áreas críticas e compartilhamento diário dessas informações com os órgãos de segurança.

PUBLICIDADE

As forças de segurança pública direcionaram patrulhamento para rotas e horários de maior vulnerabilidade, reforçaram a presença em terminais e estações de transferência inibindo a ação criminosa em áreas de grande circulação. Além disso, realizam abordagens táticas durante as viagens e montam operações estratégicas em vias e rondas com viaturas paralelas aos ônibus. As investigações de inteligência foram intensificadas, possibilitando a identificação e desarticulação de quadrilhas especializadas.

Esse alinhamento garantiu uma atuação preventiva e estratégica, reduzindo de forma progressiva os índices de assaltos e culminando no primeiro mês com zero registro.

PUBLICIDADE

“Esse resultado não é fruto do acaso, mas sim de planejamento, investimento e, acima de tudo, compromisso com a segurança do cidadão manauara. Seguiremos aprimorando nossas estratégias para que esse marco não seja uma exceção, mas, sim, a nova realidade do transporte coletivo em Manaus”, destacou o diretor-presidente do IMMU, Arnaldo Flores.

Evolução histórica

O cenário atual representa um contraste significativo em relação aos anos anteriores. Em 2018, Manaus registrou mais de 1.200 ocorrências em apenas um ano. Já em 2021, houve meses em que o número de assaltos ultrapassou a marca de cem casos. No entanto, essa realidade começou a mudar nos últimos meses. Em junho e julho de 2025, a cidade atingiu seu recorde de redução, com apenas 13 ocorrências registradas, por mês. Agora, em agosto de 2025, a capital comemora um marco histórico, o primeiro mês sem registro de assaltos.

PUBLICIDADE

“Esse resultado histórico é a prova de que a integração funciona. A atuação da Romu tem crescido para dar apoio à segurança pública e auxiliar as demais forças de segurança, seja com patrulhamentos ostensivos, operações táticas ou ações de inteligência. Para nós, é muito gratificante ver que o trabalho diário da Guarda Municipal tem dado resultado. Essa conquista só é possível porque temos um prefeito comprometido com a segurança da população. O prefeito David Almeida tem dado todo o apoio necessário para que a Guarda Municipal avance em estrutura e efetividade. O resultado da integração entre os órgãos tem sido um sucesso, e seguiremos fortalecendo essa união em benefício da população manauara”, afirmou o titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Alberto de Siqueira.

Sistema moderno

PUBLICIDADE

A modernização do sistema de bilhetagem foi um dos fatores decisivos para a redução nos índices de violência no transporte público. Com investimentos em meios de pagamento digitais e sem contato, disponíveis em ônibus, terminais e estações de transferência, tornou-se possível não apenas facilitar o acesso dos passageiros, mas também aumentar a segurança.

Um dos destaques desse novo sistema é a biometria facial, que contribui para o combate a fraudes e auxilia as forças de segurança na identificação e monitoramento de suspeitos em casos de assaltos. Atualmente, mais de 85% dos usuários utilizam cartões, aplicativos ou QR codes para acessar o transporte coletivo. Essa ampla adoção de métodos eletrônicos resultou na redução do uso de dinheiro vivo, o que desestimulou ações criminosas e contribuiu para uma maior sensação de segurança a bordo.

“Esse resultado é fruto de um trabalho conjunto que alia tecnologia, integração e compromisso com a população. O transporte coletivo de Manaus vive um novo momento, mais seguro e moderno, e seguimos firmes para manter esse padrão”, ressaltou o presidente do Sinetram, César Tadeu Teixeira.

A Prefeitura de Manaus reforça que a conquista de agosto não é um ponto final, mas, sim, um marco de referência para o futuro. O objetivo é consolidar políticas permanentes de prevenção, mantendo o transporte coletivo cada vez mais seguro, eficiente e confiável para os mais de 500 mil passageiros que utilizam o sistema diariamente.