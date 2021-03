Forte chuva causa deslizamentos, desabamentos e alagações em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Forte chuva torrencial resultou em 15 acionamentos à Defesa Civil por alagamentos, deslizamentos de barranco e desabamento na noite deste sábado (20), em locais distintos de Manaus.

De acordo com o órgão, os alagamentos ocorreram em três bairros, na rua Gurupi e na rua Cruzeiro do Sul no bairro Redenção, nas ruas 12, 13, Monsenhor Pinto, no bairro Alvorada e na rua João Alfredo, no bairro da Paz.

Os desabamentos foram registrados em três bairros, na Avenida Riacho Fundo e rua Travessa Nínive (Comunidade União da Vitória), na rua Travessa Trans Brasil, rua Doutor Vieira Alencar e rua Macapá (bairro Redenção) e rua Monsenhor Pinto (Alvorada).

Ainda conforme a Defesa Civil, os deslizamentos ocorreram na rua Anápolis (Bairro Redenção) e na rua Boulevard Sá Peixoto (Educandos).

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o total de chuvas acumuladas nas últimas 24h é de 59.2mm de média.

Na manhã deste domingo (21) outra forte chuva caiu na capital amazonese.