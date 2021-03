Forte chuva causa prejuízos e estragos em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Sete ocorrências foram registradas pela Defesa Civil devido forte chuva que caiu em Manaus na madrugada desta quarta-feira (24).

De acordo com o órgão, os registros foram de tombamento de árvore no bairro Santo Antônio, alegações no bairro Morro da Liberdade e Avenida Ramos Ferreira (Centro), deslizamento de barrando no bairro Educandos e outro no loteamento Igarapé da Vovó.

Já no bairro Japiim, um bueiro de rompeu na rua São Lucas. No baireo Betânia, uma igreja alagou e teve muitos prejuízos.

Nas últimas 24h, as chuvas já chegaram a 75,6mm em Manaus.