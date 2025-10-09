A notícia que atravessa o Brasil!

Forte neblina cobre Manaus e atrapalha voos na madrugada desta quinta (9)

Fenômeno reduz visibilidade, fecha temporariamente aeroporto e alerta motoristas e pedestres.

Por Marcia Jornalist

09/10/2025 às 07:13

Notícias de Manaus – A madrugada desta quinta-feira (9) foi marcada por uma forte neblina que tomou conta de diversos pontos de Manaus, especialmente nas zonas Norte e Oeste, alterando o visual da cidade e exigindo atenção redobrada de motoristas e pedestres.

PUBLICIDADE

O fenômeno, que teve início nas primeiras horas, causou redução significativa da visibilidade em vias importantes como as avenidas Noel Nutels, Max Teixeira e do Turismo.

Devido à baixa visibilidade, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na Zona Oeste, precisou suspender temporariamente suas operações.

Vários voos foram cancelados ou adiados, causando transtornos para passageiros que tiveram que reprogramar suas viagens. Companhias aéreas e agências de turismo orientaram os viajantes a acompanharem o status dos voos e buscarem informações para remarcações.

PUBLICIDADE

Além do impacto no transporte, a neblina também chamou a atenção de moradores, que compararam o cenário a um “clima europeu”.

No entanto, a principal preocupação está relacionada à segurança no trânsito, já que a visibilidade reduzida aumenta o risco de acidentes. As autoridades recomendam o uso de faróis baixos, redução da velocidade e cautela redobrada.

LEIA MAIS: Homem é executado a tiros na Zona Norte de Manaus

A previsão indica pancadas fortes de chuva ao longo do dia, o que pode agravar riscos de alagamentos e deslizamentos em áreas vulneráveis. O aeroporto deve retomar suas atividades gradualmente conforme a melhoria das condições climáticas.

