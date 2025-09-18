A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Frente Parlamentar em Defesa de Pessoas com TEA é criada em Manaus para ampliar inclusão e direitos

Iniciativa busca fortalecer políticas públicas de inclusão, saúde, educação e acessibilidade.

Por Natan AMPOST

18/09/2025 às 14:13

Ver resumo

Notícias de Manaus – Manaus deu um passo importante na promoção de políticas públicas voltadas à inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições atípicas. Durante a 80ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, foi promulgada a Resolução nº 172/2025, que institui oficialmente a Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com TEA. A publicação no Diário Oficial da Casa ocorreu na quarta-feira (17/09).

PUBLICIDADE

A iniciativa, proposta pelo vereador Eurico Tavares (PSD), tem como objetivo central promover a defesa, a inclusão e a ampliação de direitos dessa população, com foco na saúde, educação, acessibilidade, inclusão social e qualidade de vida.

“O objetivo é promover a defesa, inclusão e a promoção dos direitos dessa população, buscando a melhoria nas políticas públicas nas áreas de saúde, educação, acessibilidade, inclusão social e qualidade de vida”, destacou o presidente da Câmara, vereador David Reis (Avante).

PUBLICIDADE

Leia também: TJAM abre seleção com 50 vagas de emprego que inclui cota exclusiva para autistas; saiba como participar

Estrutura e funcionamento

A Frente Parlamentar será composta por vereadores interessados em integrar os trabalhos, com presidente, vice-presidente e secretário escolhidos entre os membros. Além disso, contará com a participação de representantes do Poder Executivo, entidades civis, associações de classe, universidades, pesquisadores e profissionais da saúde, que poderão colaborar com debates e ações.

Entre as atribuições da Frente estão estudos, audiências públicas, seminários, visitas técnicas e campanhas de conscientização, além da articulação com diferentes esferas de governo e parcerias com órgãos públicos e privados para desenvolver soluções voltadas à proteção e inclusão de pessoas com TEA e condições atípicas. As reuniões serão públicas, garantindo participação da sociedade civil.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Brasil

Influenciador com 300 mil seguidores é preso em Brasília por extorsão de políticos

Segundo as investigações, o influenciador teria exigido R$ 100 mil de políticos para não publicar conteúdos difamatórios em suas redes sociais.

há 49 segundos

Amazonas

Homem é preso suspeito de queimar enteada de 6 anos com água quente em Manaus

Criança foi atendida no Hospital da Criança e liberada; caso é investigado pela Depca

há 15 minutos

Mundo

Presidente da França, Emmanuel Macron vai provar na justiça que não está casado com um homem; entenda

A ação busca contestar publicamente declarações feitas por Candace Owens.

há 18 minutos

Amazonas

Polícia Militar apreende armas caseiras, munições e drogas em Boca do Acre

Operação da 5ª CIPM resultou na apreensão de armamento e entorpecentes abandonados por suspeito durante fuga em área de mata

há 23 minutos

Brasil

CPMI do INSS convoca ministro da CGU, advogado-geral da União e diretor da PF

Oposição e governo, por acordo, aprovaram cerca de 170 requerimentos.

há 31 minutos