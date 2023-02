Frota de ônibus é recorçada para atender demanda de foliões das zonas Norte e Leste de Manaus; veja mudança nos itinerários

Redação AM POST*

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), reforçou a frota com a inclusão de veículos do modal Alternativo para atender os foliões que forem ao sambódromo, na zona Centro-Oeste, que irão prestigiar os desfiles das escolas de samba do grupo Especial, no sábado, 18/2. O itinerário dessas linhas será diferenciado para os usuários das zonas Norte e Leste da cidade.

O reforço na programação, no número da frota, atende a um pedido da comissão das agremiações do grupo Especial que disponibilizasse ônibus urbano aos foliões após o desfile de cada escola de samba, e também devido aos desvios realizados na avenida Djalma Batista que está passando por obras.

A Prefeitura de Manaus repassou a programação de itinerário das linhas que foram criadas provisoriamente, aos permissionários dos Alternativos e empresas do transporte urbano para realizarem as viagens. Fiscais de transportes do IMMU estarão atuando para monitorar todas as linhas e horários dos coletivos.

Linha Provisória – Das 22h às 4h; linha A905 – Aliança com Deus/Cidade de Deus/Cidade Nova/sambódromo. No sentido bairro/Centro, esses ônibus seguirão o itinerário normalmente do bairro, passando pelas ruas: Rosa de Liro, Rosário do Sul, Tefé, Espigão, Tricolor, Santa Maria da Paz, Nossa Senhora dos Navegantes, avenidas Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Conceição, Autaz Mirim, Camapuã, Noel Nutels, Max Teixeira, Torquato Tapajós, Djalma Batista, rua da Indústria, avenida Constantino Nery, E2-Arena.

No sentido Centro/bairro, os ônibus seguirão o seguinte itinerário: avenidas Constantino Nery, Torquato Tapajós, Max Teixeira, Noel Nutels, Camapuã, Autaz Mirim, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora dos Navegantes: ruas Santa Maria da Paz, Tricolor, Espigão, Tefé, Rosário do Sul e Rosa de Lírio.

A linha A906 – Aliança com Deus/ Nova Cidade /sambódromo, no sentido bairro/Centro, seguirá o seguinte itinerário: ruas Rosa de Lírio e Rosário do Sul: avenidas Margarita, Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, Torquato Tapajós, Djalma Batista, rua da Indústria, Constantino Nery, E2-Arena.

No sentido Centro/bairro, os ônibus sairão da avenida Constantino Nery e seguem pelas avenidas Torquato Tapajós, Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, Margarita; e ruas Rosário Sul e Rosa de Lírio.

A linha A907 – Jorge Teixeira / Ephigênio Salles / sambódromo, no sentido bairro/Centro, seguirá pelas avenidas Itaúba, Autaz Mirim, Cosme Ferreira, Ephigênio Salles, Darcy Vargas, Constantino Nery, E2-Arena.

No sentido Centro/bairro, os ônibus vão partir da avenida Constantino Nery, e seguem pela Djalma Batista, Mário Ypiranga, Darcy Vargas, Ephigênio Sales, Cosme Ferreira, Autaz Mirim e Itaúba.