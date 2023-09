Fumaça de queimadas aumenta em Manaus e deixa qualidade do ar insalubre

Manaus (AM) – A onda extrema de calor e o aumentos das queimadas tem feito o nível de qualidade do ar na capital amazonense ficar insalubre devido a fumaça de queimadas. Na noite desta quarta-feira (27), a qualidade do ar é péssima com índices que ultrapassam de 200, conforme o aplicativo Selva, principalmente na Zona Sul de Manaus. Bairros como o Centro de Manaus e Morro da Liberdade são os mais afetados.

Manaus teve hoje, o dia mais quente do ano ao atingir 38,7°C. Nesses últimos dias, foi visível a fumaça de queimadas do outro lado do rio, fato que impacta na quantidade de fumaça presente na cidade e consequentemente na qualidade do ar.

Principais malefícios da fumaça de queimadas

A fumaça das queimadas está repleta de partículas minúsculas (sulfatos, nitratos, amônia, cloreto de sódio, fuligem, pós minerais e água) com menos de 2,5 micrômetros de diâmetro (PM 2.5). Esses resíduos, chamados de material particulado (PM – particulate matter), podem se acumular nos pontos mais terminais do nosso sistema respiratório, os alvéolos, onde ocorre a hematose, que é a troca de gás carbônico por oxigênio e, a partir dali, esse material entra na corrente sanguínea, causando complicações de saúde imediatas e de longo prazo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a exposição à poluição causa 7 milhões de mortes prematuras todos os anos no mundo e reduz a expectativa de vida da população. Em 2021, a organização revisou as diretrizes globais para a qualidade do ar e determinou que a média diária de material particulado no ar não pode passar de 25 μg/m³. Mas no período do ano em que ocorrem as queimadas criminosas na Amazônia, essa concentração pode ser duas vezes maior que o limite de segurança e persistir por tempo prolongado. As informações são do Greenpeace.

Entre os sintomas mais comuns ardência na garganta e narinas, dor ao respirar, dor de cabeça e tosse persistente. Os efeitos podem ser ainda mais devastadores para pacientes que já contam com alguma comorbidade.

Veja os níveis de qualidade do ar em Manaus e fumaça na Zona Sul:

Qualidade do ar é insalubre devido a fumaças em Manaus pic.twitter.com/AIXTndExCS — AM POST (@portalampost) September 28, 2023

*Redação AM POST