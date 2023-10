Fumaça e chuva podem atrapalhar observação do eclipse solar anular em Manaus

Notícia de Manaus – Manaus se prepara para o espetáculo astronômico do eclipse solar anular que ocorrerá neste sábado (14). No entanto, a expectativa da visualização desse fenômeno enfrenta desafios devido à fumaça que encobre a cidade há alguns dias e à previsão de chuva para o dia.

O Amazonas é um dos nove estados brasileiros situados na faixa de anularidade, onde o eclipse será visível em sua totalidade. A fumaça proveniente das queimadas recentes na região amazônica, que cobre Manaus desde a última quarta-feira (11), tem gerado preocupações sobre a clareza da visualização do eclipse. O astrônomo Geovandro Nobre, fundador do Observatório Astronômico Rei do Universo (OARU) em Manaus, afirma que a fumaça pode atrapalhar a visualização, mas não impedirá completamente a observação do fenômeno.

A maior preocupação, no entanto, reside na previsão de chuva para a capital do Amazonas no dia do eclipse. O Climatempo prevê “sol e aumento de nuvens” durante a manhã, mas à tarde e à noite, há possibilidade de “pancadas de chuva”. As temperaturas máximas deverão atingir 35ºC, enquanto as mínimas serão de 28°C.

De acordo com Geovandro Nobre, “o mais preocupante são as nuvens e a probabilidade de chuvas para o sábado, dia 14 de outubro”. Ele explica que a fumaça em Manaus permitiu a visualização do sol com alguma nitidez, mesmo com o sol parecendo mais escuro devido à fumaça. No entanto, se o céu estiver nublado, será impossível ver o sol, o que prejudicará a observação do eclipse.

O eclipse solar anular é um evento astronômico no qual a Lua se alinha entre a Terra e o Sol, e o diâmetro aparente da Lua é menor do que o do Sol. Isso cria o que é conhecido como “anel de fogo” no céu, proporcionando um espetáculo único para aqueles que conseguirem observá-lo. Ainda assim, a visibilidade do fenômeno em Manaus dependerá das condições climáticas e da dispersão da fumaça.