Fumaça é registrada em diversos pontos de Manaus nesta sexta (12)

Selva já apontava ar “ruim” desde a noite anterior, sobretudo próximo à Reserva Adolpho Ducke.

Por Beatriz Silveira

12/09/2025 às 21:55

Notícias de Manaus – A capital amazonense amanheceu, nesta sexta-feira (12), com relatos de fumaça em diferentes áreas da cidade. Moradores relataram incômodo nos olhos e na garganta em pontos distintos, embora a intensidade variasse conforme o bairro.

Dados do aplicativo Selva apontavam, desde a noite anterior, qualidade do ar classificada como “ruim”, com destaque para a região da Reserva Adolpho Ducke. O indicador sugere atenção redobrada, sobretudo para pessoas com problemas respiratórios, crianças, idosos e gestantes, que podem apresentar sintomas como tosse, irritação ocular e dificuldade para respirar em ambientes externos.

Leia também: Ônibus voltam a circular normalmente em Manaus após paralisação dos rodoviários

As causas da fumaça ainda não foram oficialmente confirmadas no momento do registro. Hipóteses comuns nessa época do ano incluem focos de calor em áreas de vegetação e deslocamento de partículas por ação do vento, que podem transportar a fuligem de municípios vizinhos para a capital. Órgãos responsáveis pela vigilância ambiental costumam orientar a população a evitar atividades físicas ao ar livre nos períodos de maior concentração de poluentes, manter-se hidratada, fechar portas e janelas para reduzir a entrada de partículas e procurar atendimento médico caso os sintomas persistam.

A ocorrência reacende o debate sobre os impactos da poluição atmosférica na saúde pública e a necessidade de monitoramento contínuo da qualidade do ar na Região Metropolitana de Manaus, especialmente em períodos de estiagem, quando as condições climáticas favorecem a permanência da fumaça próxima à superfície.

