Fumaça em Manaus: o “presente” envenenado da agropecuária

Notícias de Manaus– Manaus, a capital que outrora exibia com orgulho sua mata verdejante, agora está envolta em uma cortina de fumaça. E adivinhe quem é o protagonista por trás dessa mudança dramática? Não sou eu que estou dizendo, mas segundo o IBAMA, o vilão é bem familiar: a agropecuária.

Agropecuária: O Inimigo Vestido de Amigo

A agropecuária, aclamada por muitos como a mola propulsora do desenvolvimento, tem seu lado sombrio. Parece que, para alguns, uma floresta em pé não vale tanto quanto um pasto repleto de gado. Árvores são sacrificadas, e no seu funeral, são reduzidas a cinzas para uma “limpeza” mais eficaz do terreno. E adivinha para onde vai essa fuligem toda? Direto para os pulmões de Manaus.

Regulamentações: Uma Piada de Mau Gosto

Mas e as leis, as regulamentações? Ah, elas existem! Mas, de que adianta tê-las no papel se, na prática a Amazônia segue ardendo? E o que é mais revoltante: muitos dos responsáveis por essa devastação sequer enfrentam consequências. Onde está a mão firme do Estado?

Consumidores: Cúmplices ou Vítimas?

E antes que você pense em desviar o olhar, reflita: O que você tem consumido? Sua demanda por carne e soja tem preço, e, infelizmente, a conta pode estar sendo paga pela nossa Amazônia. Nosso apetite, nossa escolha, tem poder e consequências.

A Verdade Inconveniente

A imagem de Manaus ofuscada pela fumaça é o grito de alerta da nossa floresta. É a prova viva de que algo está terrivelmente errado. E enquanto viramos o rosto para regulamentações ineficazes e práticas agropecuárias predatórias, o verde se esvai.

É hora de agir, de questionar, de exigir mudanças. A floresta clama por socorro. E você, vai se juntar a esse chamado?

Convido você, leitor, a não se limitar a ser apenas uma testemunha. Transforme o desconforto da fumaça em sua motivação, em sua voz ativa. A Amazônia, e Manaus, precisam mais do que nossa indignação passiva. Eles merecem ação.

Redação Site On