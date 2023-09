Fumaça em Manaus tem provocado aumento de procura por serviços de saúde

Manaus (AM) – O aumento de queimadas no Amazonas tem causado uma enorme nuvem de fumaça que encobre a capital amazonense. Isso tem causado muita poluição ambiental e problemas de saúde com o agravo de doenças respiratórias com a diminuição da qualidade do ar.

Muitas pessoas tem precisado recorrer a unidades de saúdes, principalmente quem possui algum tipo de doença crônica como asma e doenças pulmonares.

Os efeitos da fumaça causam vários problemas dentre eles, inflamações nas vias aéreas e irritações. Os mais comuns, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS) são:

dor e ardência na garganta

tosse seca

cansaço

falta de ar

dor de cabeça

rouquidão

lacrimejamento e vermelhidão nos olhos.

Esses sintomas, de acordo com a OMS, variam de pessoa para pessoa e dependem do tempo de contato com a fumaça. Pessoas com doenças como rinite, asma e bronquite, por exemplo, podem ser mais afetadas.

Para amenizar os efeitos das queimadas na saúde, alguns cuidados são necessários, como:

evitar, na medida do possível, a proximidade com incêndios,

beber muita água, principalmente crianças menores de 5 anos e idosos maiores de 65 anos

manter os ambientes da casa e do trabalho fechados, mas umidificados, com o uso de vaporizadores ou até bacias com água e toalhas molhada

Outra dica é usar máscaras ao sair na rua, e para tentar melhorar a defesa do corpo a dica é comer alimentos ricos em vitamina C e B, além de evitar o tabagismo.

*Redação AM POST