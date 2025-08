Fumaça preta toma conta do céu de Manaus após incêndio na fábrica da EFFA Motors em Manaus

Notícias de Manaus – Uma densa fumaça preta pode ser vista de várias zonas de Manaus nesta terça-feira (5/8), após um incêndio de grandes proporções que atingiu a fábrica Effa Motors, localizada na Avenida Flamboyant, no Distrito Industrial II, zona Leste de Manaus. O incidente gerou pânico entre os trabalhadores e mobilizou o Corpo de Bombeiros, que segue há horas atuando para conter as chamas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram cenas de tensão: funcionários deixando o local às pressas e uma intensa coluna de fumaça preta se espalhando pelo céu da capital. As imagens foram registradas por testemunhas e rapidamente viralizaram, ampliando a preocupação da população com o incidente.

De acordo com moradores da região, o cheiro de material químico queimado se espalhou com rapidez, levantando alertas sobre possíveis impactos à qualidade do ar e à saúde pública. A presença de substâncias inflamáveis na fábrica, como solventes usados na linha de produção, pode ter contribuído para a intensidade das chamas, embora a causa oficial do incêndio ainda não tenha sido confirmada.

O subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), coronel Helyanthus Frank da Silva Borges, disse que o incêndio ainda não está controlado. Segundo ele, apesar de o fogo estar confinado, os trabalhos seguem intensos para evitar que as chamas se alastrem.

“Estamos com o incêndio confinado, mas não está controlado ainda. Temos 93 homens trabalhando e 24 viaturas no local. A operação exige o uso de grande quantidade de água e espuma, principalmente por causa das substâncias inflamáveis armazenadas na fábrica”, explicou o coronel.