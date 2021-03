Funcionamento de atividades comerciais é retomado na Ponta Negra

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

As atividades comerciais do Complexo Turístico da Ponta Negra, zona Oeste, retomaram o funcionamento nesta terça-feira, 9/3, a partir do decreto estadual que alterou o funcionamento de comércio e serviços no Estado do Amazonas, diante do enfrentamento à pandemia da Covid-19.

A praia do parque e o calçadão inferior seguem interditados até o dia 15 de março, por decreto do prefeito David Almeida. As medidas restritivas visam conter o avanço da doença, evitando aglomeração no balneário, especialmente no período de chuvas amazônicas, enquanto a Prefeitura de Manaus avança na vacinação de grupos prioritários.

Conforme o decreto estadual, fica permitido o funcionamento de lojas do comércio em geral, de 9h as 17h, de segunda-feira a sábado, em que se enquadram os quiosques, carrinhos e área de venda de água de coco do parque. As mudanças vigoram até o dia 21.

Para a retomada das atividades, as luzes do parque, do calçadão superior, foram religadas pela Amazonas Energia. A Prefeitura de Manaus volta a frisar a importância de se manter o isolamento social e que não é hora de passear.

A praia permanece interditada. A interdição está em vigor desde o dia 18 de setembro de 2020, quando o número de casos da doença voltou a aumentar na capital. O balneário permaneceu fechado tanto no aniversário de Manaus, em 24 de outubro, quanto nas festividades de final de ano, Natal e Ano Novo.

A Guarda Municipal mantém a fiscalização e orientação aos usuários, assim como a comissão que atua na coordenação do parque. A Polícia Militar reforça a equipe para seguir informando a população dos riscos de estar na rua passeando, não fazendo o isolamento social recomendado pelas autoridades de saúde.