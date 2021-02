Funcionários do transporte coletivo são orientados em terminais de Manaus sobre medidas de prevenção contra Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Dando continuidade às visitas nas bases operacionais de trânsito e transporte, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), esteve nesta quarta-feira, 24/2, no Terminal de Integração 3, na Cidade Nova, zona Norte. No local, funcionárias do setor de Serviço Social do órgão conferiram a pressão arterial, mediram a temperatura corporal e a taxa de glicemia dos servidores.

Durante a visita, fiscais de transporte receberam orientações sobre como receber atendimento de saúde e as medidas de prevenção contra Covid-19, além da importância do uso de máscaras e do álcool em gel durante o serviço.

Segundo a chefe do Serviço Social do IMMU, Eneyde Oliveira, a orientação do prefeito David Almeida é de que a assistência social do órgão cuide dos servidores. “Por isto estamos mais presentes no dia a dia dos nossos funcionários. Nestas visitas, obedecemos a um cronograma pré-definido para atender todos os servidores e conversar sobre as necessidades e demandas dos profissionais do trânsito e do transporte”

A fiscal de transporte Sheila Maria Ferreira elogiou as ações. “É de grande valia. Agradecemos muito a visita e nos sentimos valorizados, ainda mais em um momento de pandemia em que precisamos de atenção e de todo cuidado”, frisou.

Para o também fiscal de transporte Mário Jorge Maklouf, a ação demonstra que o IMMU busca acolher mais os servidores. “Além de uma medida preventiva, esta visita tem um significado importante de acolhimento e da importância que o Instituto tem com os funcionários”, afirmou.