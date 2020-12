Funcionários e pacientes do Hospital Delphina Aziz se emocionam com Cantata de Natal

Redação AM POST

O Hospital Delphina Aziz, referência da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) para o tratamento da Covid-19, realizou na manhã desta quarta-feira (23/12), uma Cantata de Natal para os funcionários e pacientes da unidade.

No repertório da cantata, muito amor, paz e esperança, cantados em uma versão da música “Heal The World”, de Michael Jackson, e que foi interpretada por 35 funcionários das duas empresas que fazem a gestão do hospital.

Posicionados na área externa do hospital, o grupo cantou para seus colegas de trabalho e pacientes que assistiam ao evento das janelas do hospital. A ação, intitulada “Cantata de Natal e Esperança” foi a maneira que a direção do hospital encontrou para homenagear a todos que, direta e indiretamente, estão atuando no combate à pandemia do novo coronavírus.

De acordo com a diretora assistencial do hospital, Cinthia Rodrigues, o esforço e a dedicação de cada funcionário faz toda a diferença para que se cumpra o objetivo de salvar vidas.

“Desde o início da pandemia, todos têm se esforçado de maneira ímpar, se dedicando e deixando muitas vezes de estar com seus familiares para estar aqui, salvando vidas, então nada mais justo receberem toda nossa gratidão, somos gratos por ter uma equipe tão focada, tão unida e dedicada”, disse a diretora.

Emoção

O evento proporcionou momentos de ternura e confraternização entre os funcionários e pacientes que acompanhavam atentos das janelas do prédio.

Para a enfermeira do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), Roseane Claudia, o sentimento é de emoção e reflexão.

“Eu achei a iniciativa do Instituto para com os funcionários muito linda, principalmente os colegas que se dispuseram a fazer essa homenagem aos funcionários e também para os pacientes que estão aqui internados, nesse momento de angústia, sem família perto, principalmente agora nessa época de Natal, é um momento de reflexão”, disse.

Para quem participou cantando, a emoção também correu solta. Para Nereida Mello, coordenadora de QSMS da OZN Health, a esperança de dias melhores é a base para que os funcionários continuem unidos em prol da recuperação dos pacientes.

“Eu fiquei extremamente emocionada, confesso que até chorei. Foi um ano muito difícil no qual todos nós trabalhamos muito, largamos nossas famílias para estarmos aqui, cuidando de outras famílias que a gente sabe que são tão importantes quanto as nossas. Nós estamos aqui lutando, o nosso sentimento hoje é de esperança, olhar para o futuro e achar que as coisas vão melhorar porque nós do hospital Delphina buscamos isso”, afirmou.

A cantata também foi realizada na UPA Campos Sales, unidade que faz parte do Complexo Hospitalar Zona Norte, e que está sob gestão do INDSH. Na unidade que atende urgência e emergência 24h adulto e pediátrico, o evento também emocionou pacientes e funcionários.