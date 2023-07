Funcionários passam mal durante princípio de incêndio em supermercado de Manaus

Alguns funcionários passaram mal, na tarde deste domingo (16), durante um princípio de incêndio em um supermercado na Avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da capital.

De acordo com informações, o sinistro teria iniciado no depósito de insumos recicláveis do supermercado. Os funcionários teriam passado mal por conta da fumaça que se espalhou no local.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para atender a ocorrência. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio.

Redação AM POST