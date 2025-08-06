A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

Funcionários salvam veículos às pressas em incêndio na fábrica da Effa Motors em Manaus

Empresa afirma que não houve vítimas e trabalha na reestruturação.

Por Beatriz Silveira

06/08/2025 às 19:29

Notícias de Manaus – Um vídeo que viralizou nas redes sociais na noite desta terça-feira (5/8) mostra o momento em que funcionários da Effa Motors agem com agilidade para retirar caminhonetes de um dos galpões da fábrica, atingida por um incêndio de grandes proporções no Distrito Industrial II, zona Leste de Manaus.

Nas imagens, é possível ver os trabalhadores dirigindo os veículos rapidamente para fora da área em chamas, retornando diversas vezes para tentar salvar o maior número possível de automóveis. A ação ocorreu enquanto o fogo ainda avançava sobre a estrutura. Embora ainda não haja um número oficial divulgado, estima-se que o galpão abrigasse mais de cem veículos, com base nas imagens e na capacidade do espaço.

O incêndio já dura mais de 24 horas e mobilizou dezenas de bombeiros, além de equipes da Defesa Civil e da segurança pública, que atuam no combate às chamas e nas operações de rescaldo. A dimensão dos prejuízos ainda está sendo avaliada e não foi divulgado um balanço oficial até o momento.

Reestruturação em pauta

A Effa Motors se manifestou oficialmente nesta quarta-feira (6), informando que está colaborando com as investigações para apurar as causas do incêndio. A empresa destacou que, apesar da gravidade da situação, não houve registro de vítimas graves.

A expectativa é que, com o apoio de instituições públicas e parcerias com o setor privado, a montadora possa iniciar em breve o processo de reconstrução da estrutura atingida pelo incêndio.

