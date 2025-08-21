A notícia que atravessa o Brasil!

Furtos e depredação comprometem estrutura do complexo Rei Pelé em Manaus

Iluminação danificada impede uso da pista de skate e prefeitura reforça monitoramento com câmeras e presença da Guarda Municipal.

Por Natan AMPOST

21/08/2025 às 20:08

Notícias de Manaus – O complexo viário Rei Pelé, localizado na avenida Autaz Mirim, zona Leste de Manaus, voltou a ser alvo de ações criminosas nesta quarta-feira (21/8). Em menos de uma semana, o espaço registrou novos furtos e depredação da rede de iluminação, o que comprometeu diretamente a utilização da pista de skate no período da noite, deixando jovens e esportistas sem acesso ao local em condições seguras.

A ação criminosa gerou impacto não apenas na estrutura, mas também na rotina de frequentadores que utilizam o complexo para atividades esportivas e de lazer. Diante da reincidência, a prefeitura tem intensificado medidas de segurança para conter a criminalidade na área.

Entre as ações já adotadas está a instalação de câmeras de monitoramento em toda a estrutura do viaduto, com acompanhamento em tempo real pelo núcleo operacional da Guarda Municipal, localizado na própria zona Leste. Além disso, o espaço passa a contar com um ponto fixo da corporação, que permitirá resposta mais rápida em caso de novas ocorrências.

Leia mais: Vandalismo e furtos paralisam atividades esportivas no complexo Rei Pelé, em Manaus

Outro reforço anunciado é o trabalho da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), que ampliou operações contra a receptação de materiais furtados, como cabos e sucatas. A medida busca atingir diretamente o comércio ilegal desses itens, considerado um dos fatores que estimulam os crimes de depredação de equipamentos públicos. A ação conta com apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e de outras pastas municipais.

A gestão municipal reforça que o objetivo não é apenas coibir furtos, mas também garantir a preservação do patrimônio público e assegurar mais tranquilidade para a população que utiliza o complexo.

Com o novo sistema de vigilância e a presença constante da Guarda Municipal, a expectativa é de reduzir os danos causados pela ação criminosa e permitir que a comunidade volte a usufruir plenamente do espaço, especialmente durante a noite.

