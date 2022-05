Gabarito preliminar das provas do concurso da Semsa é divulgado pela FGV; confira

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus informa que o gabarito preliminar das provas objetivas do concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), aplicadas no último domingo, 1º/5, foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 3/5. O documento pode ser acessado no site da FGV, pelo link: https://conhecimento.fgv.br/concursos/semad22.

Foram divulgados os gabaritos do Edital 002/2021, com 47 cargos de nível superior e seis cargos de nível fundamental, e do Edital 003/2021, que oferta dois cargos de nível médio. Ao todo, 468 vagas estão sendo disputadas nesta etapa do certame.

Os candidatos podem interpor recurso contra o gabarito em até três dias úteis após a divulgação, através de formulários disponíveis no site da FGV, e respeitando as instruções da banca organizadora.

No último domingo, 22% do número de inscritos não compareceram aos locais de prova, o que representa 11.325 do total de 52.162 inscritos.

O concurso da Semsa, coordenado pela Secretaria Municipal de Administração (Semad), oferece 2.001 vagas para os cargos descritos em três editais. Os resultados finais estão previstos para os dias 27 de maio (Edital 001/2021), 27 de junho (Edital 002/2021) e 3 de outubro (Edital 002/2021).