Gabinete de crise intensifica as buscas por paraquedista desaparecido em Manaus

Redação AM POST

As buscas estão sendo intensificadas, agora, para localizar o advogado Luiz Henrique Cardelli, que ainda se encontra desaparecido.

Às 06h30, as equipes reiniciaram as buscas por Luiz e por Ana Carolina Silva, que foi encontrada sem vida por volta de 7h30 no Cacau Pirêra.

Segundo a corporação, há informação que foi avistado um material parecido com um paraquedas próximo ao Porto Chibatão e as equipes de mergulhadores foram ao local para verificar.

Segundo o comandante Orleiso Muniz do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o grupo de buscas é composto por equipes com 74 servidores nas embarcações e apoio terrestre, 5 embarcações, 15 viaturas que fazem as buscas da ponta do Rio Negro por uma extensão de 5 km.

Ele ainda pede que o uso de drones não seja praticado, pois as buscas contam com uma equipe que trabalha com drones de forma ordenada. O comandante pede também que evitem passar trotes.

O gabinete conta com o apoio da população para informações sobre a ocorrência nos números 190, da Polícia Militar e o 193 do Corpo de Bombeiros Militar.