Ganhadores da campanha ‘Nota Premiada Manaus’ recebem premiações

A Prefeitura de Manaus premiou nesta terça-feira, 14/12, os felizardos do sorteio nº 2021-12 da campanha “Nota Premiada Manaus”. No total foram contemplados 27 ganhadores e suas respectivas instituições de caridade indicadas. Os cheques simbólicos foram entregues em cerimônia realizada no auditório da subsecretaria da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), localizado na avenida Japurá, no Centro.

“Estamos concluindo os sorteios mensais deste ano de 2021 com grande alegria, isso porque dobramos o número de participantes inscritos na campanha. No próximo dia 22 realizaremos o sorteio especial deste ano que, entre os prêmios, está o especial de R$ 50 mil”, ressaltou o subsecretário da Receita da Semef, Armínio Pontes.

Pontes confirmou para o próximo ano mais 11 sorteios com premiações de R$ 112 mil e uma premiação especial com prêmios que somam R$ 182 mil. Para participar o contribuinte precisa se cadastrar na página oficial da campanha (http://notapremiada.manaus.am.gov.br) e exigir sempre a sua Nota Fiscal de Serviços registrada com o CPF.

O subsecretário também ressaltou uma importante vantagem ao participar da campanha. “A possibilidade de acumular descontos no IPTU do exercício seguinte. Para isso o cidadão deverá estar cadastrado no site, onde também poderá consultar as condições para os descontos”, disse.

Sorteados

A ganhadora do prêmio principal, no valor de R$ 20 mil, Maura da Lapa, moradora do bairro Flores, zona Centro-Sul, esteve presente para receber sua premiação e entregar seu prêmio social à Casa do Caminho Simão Pedro, que por sua indicação, recebeu R$ 8 mil. “Depois de dois anos difíceis para tanta gente, em questões de perdas e financeiramente, este é um prêmio muito bem-vindo e, principalmente, fico feliz em ajudar uma instituição que faz um trabalho tão bonito para a comunidade”, afirmou a felizarda.

Os dois prêmios de R$ 10 mil foram pagos à Maria do Perpétuo Socorro da Silva e à Fernanda da Silva. A primeira indicou a instituição Coração do Pai para receber o prêmio social, a segunda, o Lar Batista Jannel Doyle. Ambas instituições receberão R$ 4 mil cada.

Quatro pessoas foram contempladas com o prêmio individual de R$ 5 mil: Mônica Albuquerque, Luana Cota, Anna da Costa e Marcus Luís Macedo. A lista completa de ganhadores desse sorteio, incluindo os 20 prêmios de R$ 1 mil, já está disponível no site da campanha (notapremiada.manaus.am.gov.br).