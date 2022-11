Ganhadores do Nota Premiada recebem prêmios de até R$20 mil em Manaus

Redação AM POST

Os contemplados do sorteio nº 2022-23 da Campanha Nota Premiada Manaus, da Prefeitura de Manaus, receberam suas premiações simbólicas nesta sexta-feira, 11/11, na sede da Associação de Apoio à Criança com HIV (Casa Vhida), localizada no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus. As premiações deste sorteio somaram um total de R$ 112 mil.

A Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) realiza os sorteios mensalmente, com base na extração da Loteria Federal, ofertando aos participantes cadastrados na campanha a oportunidade de ganhar prêmios em dinheiro que variam de R$ 2 mil a R$ 20 mil.

O principal ganhador deste sorteio, ocorrido no dia 31/10, foi o médico Gilberto Junior. Segundo ele, o sentimento foi de surpresa e felicidade dupla, porque sua premiação também contribuiu com a Casa Vhida, instituição indicada por ele para receber o prêmio social de R$ 8 mil.

“A gente não acredita, mas agora eu sou prova viva de que esse sorteio é sério. Vamos nos inscrever na Campanha Nota Premiada Manaus e cumprir com nossa cidadania, pois assim as bênçãos virão”, incentivou Junior.

A lista completa de ganhadores do sorteio de outubro da Nota Fiscal Premiada pode ser consultada no endereço eletrônico: http://notapremiada.manaus.am.gov.br.

Cadastro

Para participar da campanha, o subsecretário da Receita da Semef, em exercício, Armando Simões, orienta realizar primeiramente o cadastro no site notapremiada.manaus.am.gov.br. Após esse processo, o participante que exige o CPF na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), concorre as premiações e pode usufruir de outras vantagens, como a utilização de crédito do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) para abatimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do ano seguinte.

“Sempre que o consumidor tomar serviços é importante exigir a Nota Fiscal para concorrer a prêmios em dinheiro e, ainda, indicar uma instituição de assistência social, porque assim o consumidor ganha e a instituição também. A Prefeitura de Manaus está concedendo mais descontos em relação ao IPTU 2023 para aqueles que exigem a Nota Fiscal com o CPF. Basta acessar o link creditoiptu.manaus.am.gov.br, onde você vai indicar a matrícula do IPTU que quer desconto”, ressaltou Simões, ao lembrar que todas as orientações estão disponíveis no site da Semef.