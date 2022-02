Ganhadores recebem prêmio do primeiro sorteio do ano da Nota Premiada Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Os ganhadores do primeiro sorteio do ano da campanha Nota Premiada receberam seus cheques simbólicos nesta terça-feira, 8/2, na sede do Manaus Atende, avenida Japurá, Centro. Neste sorteio, o de nº 2022-14, a Prefeitura de Manaus distribuiu 27 prêmios a cidadãos e instituições sociais, que somaram R$ 112 mil.

Continua depois da Publicidade

A cerimônia de entrega dos cheques contou com a presença da secretária Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) em exercício, Karliley Capucho e do subsecretário da Receita, Armínio Pontes, que coordena a campanha Nota Premiada Manaus.

“Estamos muito felizes com os resultados alcançados com a nossa campanha. A prefeitura realiza o sorteio de pelos menos 27 prêmios a cada mês e isso tem despertado o cidadão a participar e solicitar sua Nota Fiscal de Serviços para garantir vários benefícios”, destacou Capucho.

Antes da entrega das premiações, o subsecretário da Receita da Semef, Armínio Pontes, explicou as vantagens em participar da campanha.

Continua depois da Publicidade

“Ao fazer seu cadastro no site e pedir sua nota de serviço com CPF, além de concorrer aos prêmios, o cidadão ajuda uma entidade social e ainda acumula descontos para o lançamento do IPTU do próximo exercício. Sem contar que ele ajuda a prefeitura a arrecadar recursos para os investimentos da cidade nas áreas de saúde, educação e infraestrutura”, pontuou o subsecretário.

Para concorrer aos próximos sorteios é necessário realizar um breve cadastro na página oficial da campanha: http://notapremiadamanaus.am.gov.br. Ao preencher os dados, o cidadão já deverá escolher uma das instituições listadas para também ser premiada caso seja sorteado.

Continua depois da Publicidade

Prêmios

O engenheiro mecânico, Vagner de Lima, foi o felizardo que ganhou R$ 20 mil, o prêmio principal desse sorteio. Na hora da premiação, ele demonstrou felicidade e consciência como cidadão.

“É uma satisfação enorme participar dessa campanha e ganhar. A gente nunca espera ser contemplado, mas é importante saber da importância em exigir a Nota Fiscal de Serviços, pois eu penso que estamos contribuindo como cidadão e garantindo o recolhimento dos impostos. Além do prêmio, ainda ajudamos uma instituição”, disse o ganhador.

Continua depois da Publicidade

Vagner indicou para o prêmio social, que equivale a 40% do seu prêmio, o Lar das Marias, apoiadora de mulheres com câncer em vulnerabilidade social e financeira de todo o Amazonas. No total a entidade recebeu a indicação de sete ganhadores, o que totalizou uma premiação de R$ 15,6 mil. Segundo a assistente social do lar, Claudia Souza, o valor será investido nas despesas diárias.

“Toda e qualquer ajuda é sempre bem-vinda, o Lar das Marias sobrevive de projetos e doações de parceiros. E a campanha Nota Premiada Manaus é praticamente uma ajuda mensal para a nossa instituição”, disse a representante ao explicar que o lar atende mulheres vindas do interior em tratamento de câncer. A entidade oferece alimentação, abrigo e condução gratuita.

A relação completa com os nomes dos contemplados neste primeiro sorteio do ano da campanha Nota Premiada está disponível na página http://notapremiada.manaus.am.gov.br.