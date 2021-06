Garis e assistentes sociais são vacinados em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Mais grupos seguem vacinados em Manaus. O imunizante é importante para baixar a taxa de contaminação pelo novo coronavírus e diminuição no número de mortes pela doença.

Foi ampliado para esta quinta-feira (10), a vacinação de trabalhadores de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, também conhecidos como garis, e de trabalhadores da Assistência Social que atuam na linha de frente do atendimento social da Covid-19 e na emergência das enchentes e transbordamentos dos rios.

A Prefeitura de Manaus informou que para os dois grupos, a vacinação será feita com base em listas oficiais encaminhadas à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

O atendimento ao pessoal da limpeza será na sede da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), na avenida Brasil, Compensa, e os da linha de frente da Assistência Social, inicialmente na sede da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), na avenida Ayrão, esquina com avenida Ferreira Pena, s/nº, Centro. O horário de atendimento será das 9h às 16h.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, explicou que a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Manaus, que começou em janeiro deste ano atendendo a grupos, por etapas, ganhou velocidade com a chegada de mais remessas.

“Com a entrada desses dois públicos, passamos a atender, simultaneamente, 19, dos 20 grupos prioritários elencados no Plano Nacional de Imunização, definidos pelo Ministério da Saúde. Além deles, por orientação do prefeito David Almeida, já começamos a avançar na imunização da população de 18 a 59 anos da população geral e incluímos os pais de filhos menores de 18 anos com deficiência permanente, que estão sendo vacinados. Tudo isso em pouco mais de quatro meses, resultado do empenho e dedicação de nossas equipes” Shádia Fraxe, titular da Semsa

No caso da limpeza pública, o público estimado a ser vacinado é de 3 mil trabalhadores, e da Assistência Social, 2.092, como consta na Nota Informativa da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), referente à 22ª pauta de distribuição de vacinas para os municípios.

Outros grupos

Durante a quarta-feira (9), as equipes da Semsa seguiram vacinando os portuários e aquaviários que comprovaram estar na ativa.

A Semsa também prosseguiu a vacinação dos trabalhadores do transporte aéreo, com atendimento no Aeroclube de Manaus, na avenida Professor Nilton Lins, em Flores, zona Centro-Sul, além das pessoas em situação de rua, na Organização da Sociedade Civil (OSC) Nova e Eterna Aliança, instituição sem fins lucrativos, que atende esse público no Centro da cidade.

Até agora, já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, 2.024 portuários, 159 aquaviários e 2.206 trabalhadores do transporte aéreo. Das 700 pessoas em situação de rua estimadas no plano do MS, 130 já começaram o esquema vacinal.

* Com informações da assessoria da imprensa