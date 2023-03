Garis realizam ação de limpeza no cemitério Aparecida, em Manaus

Redação AM POST*

Na manhã deste sábado, 11/3, uma ação de limpeza foi realizada pela Prefeitura de Manaus no cemitério Nossa Senhora Aparecida, na avenida do Turismo, zona Oeste da cidade. A iniciativa contou com a participação de cem homens da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), que atuaram na manutenção do local.

Para o secretário da pasta, Sabá Reis, o cemitério Aparecida, que é o maior campo-santo da cidade, deve estar sempre pronto para receber as famílias em visitação aos entes queridos. “Esse cemitério recebe uma grande quantidade de pessoas todos os dias e, por isso, é importante a manutenção e conservação do espaço. O prefeito David Almeida se elegeu para isso, cuidar das pessoas e da cidade”, disse.

As equipes foram divididas e remanejadas nas quadras que mereciam uma maior atenção. No local, foram desenvolvidos os serviços de poda, capina e recolhimento do lixo. A ideia é que as equipes de trabalho só saiam do campo-santo, depois de percorrerem todos os espaços que necessitam de atenção.

Hoje, a Semulsp é responsável por dez campos-santos, seis na área urbana e quatro na zona rural, todos já receberam os serviços de limpeza e conservação e estão prontos para atender os visitantes.

Paralelo a esse serviço, a Semulsp também esteve com frentes de trabalho na avenida Torquato Tapajós, zona Norte, com serviço de capina; no conjunto Dom Pedro, zona Oeste, com manutenção de calçadas e meios-fios; na rua Iranduba, bairro São José, zona Leste, serviço de limpeza e desobstrução em igarapé, além dos serviços de limpeza na área central e no parque Mauá.