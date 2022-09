Garoto de 5 anos morre após cair dentro de fossa em Manaus

Redação AM POST

Levy Willian do Nascimento Moraes, de 5 anos, morreu neste sábado (10) após cair dentro de uma fossa em uma estação de tratamento no bairro do Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

Os pais do garoto estavam no local visitando um conhecido quando a criança foi brincar com outros meninos que estavam lá e foram para a estação que estava fechada. Em determinado momento a tampa de uma das fossas abriu, o menino ficou com braço preso na bomba de sucção que acabou dando pane e a água começou a subir.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e depois de horas conseguiu resgatar a criança morta. Segundo os Bombeiros a causa do óbito foi afogamento.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).