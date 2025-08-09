A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Gasolina cai até R$ 0,70 em Manaus e motoristas já encontram litro a R$ 6,29

Redução de 10% no preço beneficia motoristas, mas maioria dos postos ainda mantém valores mais altos na capital amazonense.

Por Fernanda Pereira

09/08/2025 às 12:35

Foto: Reprodução

Notícias de Manaus – Os motoristas de Manaus começaram a sentir um alívio no bolso neste sábado (9), com a redução no preço da gasolina comum em alguns postos da capital. O litro do combustível chegou a ser encontrado por R$ 6,29, uma queda de até R$ 0,70 em relação aos valores praticados no mês passado, o que representa uma redução de aproximadamente 10,01%.

PUBLICIDADE

Até então, o preço da gasolina variava entre R$ 6,89 e R$ 6,99 na maior parte da cidade. Agora, valores mais baixos foram registrados em diferentes regiões, como na Rua Carvalho Leal, zona sul, onde o preço mínimo foi identificado. Em outros pontos, como Avenida Silves (bairro Cachoeirinha), Avenida André Araújo (centro-sul) e Avenida Max Teixeira (zona norte), o litro está sendo vendido a R$ 6,79.

Leia mais: Preço da gasolina registra queda em Manaus; confira

PUBLICIDADE

Apesar dessa queda pontual, a maioria dos postos ainda comercializa a gasolina por R$ 6,99, sem repassar o desconto ao consumidor. De acordo com a Refinaria da Amazônia (Ream), que abastece as distribuidoras locais, o preço do litro está fixado em R$ 3,15 desde o dia 4 de julho, após um corte de R$ 0,05 no final de junho.

Especialistas recomendam que os motoristas pesquisem os preços antes de abastecer, pois a expectativa é que mais postos comecem a ajustar seus valores nos próximos dias.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Amazonas

SPA Joventina Dias busca familiares de paciente desorientado internado na unidade

Homem sem identificação está internado desde 5 de agosto e não consegue se comunicar.

há 14 minutos

Amazonas

Inimigo do Amazonas: Lula veta trecho do licenciamento ambiental que ia beneficiar pavimentação da BR-319

Parlamentares do Amazonas criticam decisão presidencial que impede avanço imediato na pavimentação da BR-319, considerada vital para integração e desenvolvimento da região.

há 22 minutos

Brasil

Bispo Edir Macedo gera polêmica ao debochar sobre suicídio de pastor da Universal; assista

Declarações consideradas insensíveis provocam críticas de fiéis e questionamentos sobre apoio emocional na Igreja Universal.

há 26 minutos

Mundo

Disputa por ilha no Amazonas leva presidente da Colômbia a ameaçar Peru a instâncias internacionais

Gustavo Petro ameaça acionar tribunais internacionais; Lima nega disputa e reafirma soberania.

há 1 hora

Esporte

Flamengo recebe Mirassol no Maracanã em duelo inédito pelo Brasileirão

O Rubro-Negro chega ao jogo buscando se recuperar da eliminação na Copa do Brasil.

há 2 horas