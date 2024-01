Gasolina mais barata em Manaus é vendida a R$ 5,18, diz Procon

Notícias de Manaus – A Prefeitura de Manaus, por meio do Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), divulgou nesta terça-feira, 30/1, o resultado semanal da pesquisa de preços de combustíveis na cidade, em conformidade com a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC) em seus Artigos 4º e 6º, incisos II e III, que incentiva a promoção da livre concorrência, além de coibir as práticas de infrações à ordem econômica praticados no mercado como, por exemplo, o cartel de preços.

A pesquisa, realizada semanalmente pela Divisão de Fiscalização do Procon Manaus, tabulou 45 postos de gasolina espalhados pela cidade, contemplando todas as zonas, e constatou como menor preço praticado para Gasolina Comum, R$5,18, no Posto Santa Inês, no bairro Jorge Teixeira.

“A fiscalização tem o objetivo de acompanhar a variação dos preços praticados em Manaus e disponibilizar aos consumidores informações de onde buscar as melhores opções de compra”, destaca a Presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu.

A população agora conta com informações detalhadas para tomar decisões mais conscientes diante das oscilações no mercado de combustíveis.

Confira a lista em anexo:

PESQUISA SEMANAL DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS – 30-01-24

Redação AM POST