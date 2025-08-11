A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

Gêmeas siamesas separadas por cirurgia recebem acompanhamento em Manaus

Eliza e Yasmin seguirão com atendimento domiciliar, com equipe multiprofissional.

Por Lupita AM POST

11/08/2025 às 19:35 - Atualizado em 11/08/2025 às 19:52

Gêmeas siamesas separadas por cirurgia recebem acompanhamento em Manaus

Foto: Divulgação

Notícias de Manaus –   Eliza Vitória e Yasmin Vitória, as gêmeas siamesas separadas em uma cirurgia de alta complexidade realizada em Goiânia, iniciaram uma nova etapa de cuidados médicos em casa, nesta segunda-feira (11/08). A primeira visita foi feita por profissionais do programa Melhor Em Casa, coordenado pelo Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). A iniciativa garante assistência a pacientes que, mesmo após a alta hospitalar, necessitam de acompanhamento contínuo.

As meninas, que nasceram no dia 9 de abril deste ano unidas pelo tórax e abdômen, na Maternidade Ana Braga, agora recebem monitoramento diário com equipe multiprofissional, além de atendimento especializado em cardiopediatria e outras áreas médicas. A secretária da SES-AM, Nayara Maksoud, destacou que o retorno a Manaus exige um cuidado criterioso: — Já iniciamos o acolhimento com uma equipe técnica organizada e preparada para dar todo o suporte. Esse monitoramento em casa é essencial para garantir a recuperação plena das crianças.

Leia mais: Gêmeas siamesas nascidas em Manaus retornam para casa após serem separadas em cirurgia em Goiás

A trajetória das irmãs ganhou destaque desde a transferência para o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente de Goiás (Hecad), no dia 24 de abril. O deslocamento foi realizado por meio de uma UTI aérea do Programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) do Governo do Amazonas. A cirurgia, liderada pelo cirurgião-pediátrico Zacharias Calil e sua equipe, ocorreu em 13 de maio, com procedimentos delicados como a separação do fígado compartilhado e a reconstrução das estruturas abdominais de cada uma.

Para a mãe das gêmeas, Elizandra Costa, natural de Monte Alegre (PA), o momento é de gratidão.
— Desde o pré-natal até agora, fui amparada e acolhida. Recebi todo o apoio necessário para que as meninas passassem por tudo isso com segurança — afirmou.

A coordenadora do Melhor Em Casa, Semira Torres, explicou que o acompanhamento não se limita às consultas médicas:
— É fundamental que a família saiba realizar os cuidados diários, desde a medicação até a troca de curativos e suplementação. Esse conhecimento garante mais segurança e qualidade no tratamento.

Com a alta hospitalar concedida no último sábado (09/08), Yasmin e Eliza iniciam uma fase decisiva de reabilitação, cercadas pelo apoio da equipe de saúde e pelo afeto da família, que agora compartilha não mais um corpo, mas um futuro em conjunto.

