Gestão David Almeida quebra paradigmas e coloca Manaus entre os destinos turísticos mais procurados do Norte/Nordeste

Manaus/AM – A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), esteve presente na maior exposição de turismo da América Latina, Abav Expo 2023, que contou com mais de 40 mil participantes no Rio de Janeiro (RJ). Com estande próprio seguindo a dinâmica de 2022, em feiras nacionais de turismo, Manaus quebrou paradigmas e consolidou-se a capital entre os destinos turísticos mais procurados da região Norte e Nordeste.

O estande, com área de 50 metros quadrados, contava com mesas e cadeiras, assim como balcões de negócios, recebendo, nos dias 27, 28 e 29 de setembro, 16 empresários da cidade e de municípios vizinhos, incluindo a caravana do Sebrae com oito agentes de viagens, proporcionando a oportunidade de realizar novos negócios. Muitos desses empresários já saíram da exposição com acordos fechados.

De acordo com o diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, a participação de Manaus em feiras nacionais e internacionais irá posicionar a capital do Amazonas no lugar de destaque que ela merece, cumprindo assim com a meta do Plano de Governo, que é ampliar a divulgação e o acesso às informações turísticas da região, além de transformar Manaus em uma cidade de negócios sustentáveis.

“Incluir Manaus como um dos principais destinos turísticos do Brasil foi uma das metas alcançadas da gestão David Almeida, pois nossa capital merece e está se preparando cada vez mais para receber turistas do mundo inteiro, prova disso são os investimentos no setor, que somam R$ 238 milhões em novos equipamentos turísticos para que Manaus possa competir no ranking do turismo internacional, com nossas belezas naturais, nossa cultura, gastronomia, sustentabilidade, mão de obra qualificada, além de termos um ambiente propício para negócios”, pontuou Cardoso.

A vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga, destacou que Manaus se junta a outros grandes nomes como destino turístico. “Manaus é um destino que, junto com Rio de Janeiro, Salvador e Foz do Iguaçu, sem esquecer Fortaleza, são complementares, e o mercado pede esses destinos. Estar com estande próprio em uma feira do tamanho da Abav Expo é demonstrar o compromisso da gestão David Almeida com o turismo da capital da Amazônia e, essa ação, complementa o esforço que o prefeito vem fazendo para aparelhar Manaus com novos atrativos turísticos e culturais”, disse.

De acordo com dados do levantamento mensal do Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o faturamento do turismo brasileiro no ano passado foi de R$ 208 bilhões, 28% maior do que o registrado em 2021.

Participação

A presença de Manaus na Abav Expo e o apoio da Manauscult aos empresários do setor, tanto da capital como dos municípios do interior fizeram a diferença, como comenta o diretor-executivo do Amazônia Jungle Hotel, Leonardo Said.

“Todo apoio da Manauscult e da equipe que esteve na feira foi de extrema importância e muito proveitoso no ramo de negócios. Conseguimos ter conversas positivas ali no estande e só tenho a agradecer todos os esforços”, comentou Said.

Além dos empresários, um dos destaques no estande foi a indígena Thaís Kokama que deu um show à parte com o grafismo indígena que chamou a atenção dos visitantes.

Manaus foi um destino muito procurado por agentes de viagens, operadores de turismo e jornalistas especializados de todo Brasil. Participaram também do evento, os vereadores Alonso Oliveira e Márcio Tavares que foram conferir de perto o trabalho que a Manauscult realiza no setor de turismo.

Divulgação

Manaus já participou, este ano, além da Abav, da Feira Pesca & Companhia, especializada no segmento de pesca esportiva; WTM Latin América, uma vitrine de inovação de novos produtos e compra e venda (B2B) de produtos turísticos na América Latina; MegaFeirão de Viagens ABAV Nordeste, um evento que vende e compra o Brasil; e no mês de outubro, o destino Manaus estará em Fortaleza nos dias 19 e 20, participando da Brazil Travel Market – BTM, com estande próprio e será destaque nas peças de publicidade e mídia do evento. A BTM é uma feira exclusivamente de negócios e os empresários de Manaus terão a oportunidade de, mais uma vez, fechar bons contatos e boas parcerias. Tudo isso, para fortalecer e ampliar a divulgação do destino Manaus em toda a América Latina.

