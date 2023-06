O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) se manifestou em nota nesta quarta-feira (21) para dizer que criminosos entraram em contrato com empresas via e-mail, usando nome do Procon-AM, para pedir dados.

O Procon-AM orienta a população a não repassar informações a nenhum suposto representante da instituição via e-mail e que denunciem o caso.

Leia nota na íntegra:

Chegou ao conhecimento do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) que criminosos estão utilizando o nome da instituição com a finalidade de pedir dados das empresas.

O Procon-AM alerta que nenhum de seus representantes, funcionários e diretores entra em contato com empresas via e-mail não oficial, utilizando-se de link para solicitar informações, benefícios ou tratar de assuntos de reclamações, fiscalização e infrações ao Código de Defesa do Consumidor.

Cada link disponibilizado pelo órgão, seja para preenchimento de pesquisas ou emissão de formulários, é divulgado nos canais oficiais, onde poderá ser confirmado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Procon-AM orienta ainda, aos consumidores e fornecedores, que não repassem informações a nenhum suposto representante da instituição via e-mail e que denunciem o caso. Pede também para que caso recebam e-mail com estes pedidos desconsiderem e não cliquem no link enviado pelos golpistas.

Ao desconfiar da legitimidade do remetente, o cidadão deve acessar o site do Procon para confirmar os e-mails oficiais, ou mesmo entrar em contato com o Instituto, que poderá confirmar a solicitação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Procon-AM lamenta o episódio e informa que já adotou providências para aprimorar a segurança das informações e comunicações e logo mais, após atualização, informará a sociedade a respeito dos novos procedimentos.

As formas de comunicação com os consumidores são realizadas através dos canais oficiais e institucionais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O site oficial do Procon-AM é: www.procon.am.gov.br e os e-mail oficiais são: [email protected] e [email protected]

O Procon-AM já está adotando providências e a situação já foi comunicada à Polícia Civil do Estado de Amazonas.

Veja também: Mulher é encontrada morta com os olhos arrancados em área de mata no AM. Clique aqui.

Acompanha nosso Podcast ao vivo em: Amazônia TV. Clique aqui.