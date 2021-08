Governador anuncia revitalização do Centro Desportivo da Compensa

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima anunciou, nesta sexta-feira (13/08), a completa revitalização do Centro Desportivo da Compensa (CDC), na zona oeste de Manaus. Outros dois espaços como este, voltados para a práticas esportivas e lazer, já estão sendo recuperados pelo Governo do Amazonas. O anúncio ocorreu minutos antes do governador participar de uma partida de futebol com a comunidade.

“Esse espaço aqui não é só um espaço para as pessoas se divertirem, mas isso daqui é um espaço importante para manter as pessoas longe da violência, para manter longe de atividades que possam colocar esses meninos e adolescentes no caminho da criminalidade. Quando o menino está aqui ele está, também, fazendo um trabalho de prevenção de saúde”, destacou o governador.

O Governo do Estado está realizando visitas técnicas em campos e quadras de Manaus e as ações de revitalização serão ampliadas para outros espaços. O projeto é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) e a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

A Faar elabora o levantamento dos espaços com mais debilidades em parceria com a Seinfra. Visita técnicas são realizadas para análise e elaboração de relatório que servirá de base para a atuação da empresa responsável pela obra.

Os serviços incluem capinação, limpeza e remoção de entulhos das ruas, operações tapa-buracos e revitalização de praças, dentre outras intervenções no entorno desses espaços. Para o presidente do CDC, Sérgio Ferreira Saraiva Júnior, há mais de 20 anos o espaço não recebe ações de revitalização.

“Para nós aqui é uma vitória muito grande. Há anos que nós estávamos esperando por esse momento e o governador Wilson Lima está hoje marcando um gol de placa, que é a revitalização do CDC da Compensa”, disse Júnior.

O CDC é um complexo composto por campos de areia e quadras. No espaço são realizados trabalhos sociais desportivos voltados para crianças, adolescentes e mulheres. E, ainda, campeonatos aos finais de semana.

Obras em andamento – Os espaços que já estão sendo revitalizados pelo Governo do Amazonas são a Arena do Monte, na avenida Samaúma, no bairro do Monte das Oliveiras, na zona norte; e o Campo do Teixeirão, rua 1, bairro Jorge Teixeira, na zona leste.