Governador Wilson Lima publica mensagem de apoio a Bolsonaro, alvo de medidas ditatoriais do STF

A declaração de apoio ocorre em um momento de forte mobilização política em torno da figura de Bolsonaro, que enfrenta medidas como uso de tornozeleira eletrônica, restrições de comunicação com aliados e proibição de deixar o país sem autorização. Essas medidas foram determinadas no âmbito de investigações sobre suposta tentativa de golpe de Estado.

Na publicação, Wilson Lima aparece ao lado do ex-presidente, ambos vestindo a camisa da Seleção Brasileira, e destaca valores como respeito, justiça e compromisso com o país. “Toda voz merece ser ouvida com respeito e justiça. Bolsonaro não fugiu à luta e, como demonstrou há pouco, está à disposição para prestar qualquer esclarecimento. Que fique firme em sua missão e siga demonstrando seu amor ao Brasil, acima de tudo”, escreveu o governador.

Notícias de Manaus – O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), declarou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira (18), por meio de uma publicação nas redes sociais. O gesto ocorre em meio às medidas cautelares impostas a Bolsonaro pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após investigações da Polícia Federal.

