Governo do Amazonas assina contrato para reforma de mais dois Caics em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), assinou contrato para reforma de mais dois Centros de Atenção Integrada à Criança (Caics): o Caic Alberto Carreira, na avenida Brasil, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus; e o Caic Dra. Maria Helena Freitas de Góes, no Novo Israel, zona norte.

Continua depois da Publicidade

O projeto contempla a realização de serviços de alvenaria, cobertura com tratamento e impermeabilização, esquadrias, revestimento, drenagem, pisos, instalações hidráulicas e elétricas, instalações de refrigeração e de combate a incêndio, pintura, reforma dos banheiros, consultórios médicos, recepção, salas administrativas, brinquedoteca, escovódromo, fraldário, iluminação, melhoria da acessibilidade e ampliação do número de vagas nos estacionamentos, dentre outros.

As obras integram um projeto de reforma abrangendo cinco Caics de Manaus: Caic Ana Maria dos Santos Pereira Braga, no bairro São José, na zona leste, cuja obra está em execução; Caic Alberto Carreira, no bairro Compensa, zona oeste e Caic Doutora Maria Helena, no bairro Novo Israel, na zona norte, cujos contratos já foram assinados; Caic Josephina Melo, no bairro da Colônia Oliveira Machado, na zona sul; e Caic Doutor Afrânio Soares, situado no bairro Parque 10, na zona centro-sul.

As reformas irão promover melhorias na capacidade de atendimento, dar celeridade ao atendimento médico, facilitar a acessibilidade dos locais e proporcionar maior conforto aos usuários dos cinco Caics.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa