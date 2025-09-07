A notícia que atravessa o Brasil!

Governo do Amazonas marca presença no Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro em Manaus

Evento aconteceu na manhã deste domingo (07/09), com a presença de efetivo da Segurança do Amazonas.

Por Marcia Jornalist

07/09/2025 às 15:19

Notícias de Manaus – O tradicional Desfile Cívico-Militar em comemoração à Independência do Brasil reuniu, na manhã deste domingo, (7) mais de 1.500 militares das Forças de Segurança do Amazonas no Sambódromo, Centro de Convenções de Manaus.

O evento teve participação expressiva do Governo do Amazonas, reforçando o compromisso com a data histórica e a segurança pública.

O secretário de Estado da Casa Militar, Fabiano Bó, representando o governador Wilson Lima, destacou a importância da representação estadual no desfile. “É o dia máximo da República, e a presença das nossas tropas com equipamentos e armamentos mostra a força e a soberania do Estado”, afirmou.

O desfile contou com 2.500 militares do Exército Brasileiro, 1.076 da Polícia Militar do Amazonas, 400 da Marinha, 350 da Força Aérea Brasileira e 512 do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, totalizando uma grande demonstração de poder e organização.

Entre o público presente, a jovem Rebeca Camilly, de 23 anos, acompanhada da família, celebrou os 203 anos da Independência assistindo ao desfile. “Já é a segunda vez que venho e sempre me emociono. É tudo muito bonito e organizado”, comentou.

LEIA MAIS: Rap nacional e amazônico embalam público no palco Alfândega do #SouManaus 2025

Para garantir a segurança do evento, a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICCL), realizou monitoramento em tempo real com câmeras instaladas no Sambódromo, além de reforçar o policiamento na região para prevenir incidentes.

