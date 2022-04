Governo do Amazonas realiza provas do concurso público para a PGE-AM, neste domingo de Páscoa

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Com salários que variam de R$ 3,8 mil a R$ 7,3 mil, o Governo do Amazonas realiza, neste domingo de Páscoa (17/04), as provas do concurso público para a Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM). Ao todo, o certame registrou 7.989 inscritos e ofertará 44 vagas, sendo 37 para ampla concorrência e sete para Pessoas com Deficiência (PcDs). O concurso é organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC).

O procurador do Estado e secretário da Comissão de Concursos da PGE-AM, Renan Taketomi, acompanhou a aplicação das provas em uma faculdade da zona centro-sul de Manaus, na manhã deste domingo.

“O concurso público tem intenção de selecionar esses candidatos melhor qualificados para o cargo, dentro das exigências de cada certame. Essa renovação é importante porque visa selecionar candidatos que estejam dispostos a vestir a camisa do órgão, a substituir aqueles eventualmente aposentados, exonerados, dar a sua contribuição efetiva para o serviço público e, também, para o interesse público”, destacou Renan.

Do total de 7.989 inscritos, 5.775 se candidataram para o cargo de assistente procuratorial (nível médio). Os demais concorrem a vagas com exigência de Ensino Superior. As provas serão realizadas em dois turnos.

A assistente administrativa Telma Nascimento, de 52 anos, se preparou para o concurso no tempo livre entre o emprego e as obrigações de casa. Ela comprou um pacote de materiais específico para o certame.

“Eu espero fazer uma boa prova, assim como todos. É mais difícil, acho que hoje em dia o mercado de trabalho está tão dificultoso que está todo mundo buscando essa área de concurso. Mas a gente procura se preparar dentro das nossas possibilidades”, disse Telma.

O servidor público Juscelino Vasconcelos, 47, já estava se preparando para outros editais voltados para áreas administrativas. Ele revela que estudava, no mínimo, 3h por dia.

“A banca FCC é bem peculiar. São questões de múltipla escolha e o candidato tem que ficar bastante atento aos detalhes e as pegadinhas. É nessa ‘pegada’ que eu me preparei”, revelou Juscelino.

Mais oportunidade – Esse é apenas o primeiro concurso da PGE-AM, neste ano. No próximo mês de maio, o órgão estadual dá início à seleção para procurador do Estado do Amazonas. O concurso será realizado em três fases, com provas objetivas, escritas dissertativas e orais. A remuneração para os novos cargos de procurador é de R$ 24.589,99.