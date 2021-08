Governo do Amazonas vai abrir mais 24 leitos de UTI no HPS 28 de Agosto

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas está implantando mais 24 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, sendo dois de isolamento. Os leitos estão sendo construídos para ampliar a capacidade de atendimento do HPS e ficarão de retaguarda para receber pacientes em caso de um eventual recrudescimento da Covid-19 no estado.

O secretário de Estado de Saúde, médico Anoar Samad, ressaltou que os novos leitos ficarão como legado da pandemia e estão previstos no Plano de Contingência Estadual para o Enfrentamento da Covid-19 e no projeto de Reorganização da Rede do programa Saúde Amazonas.

“Quando essa UTI inaugurar e nós tivermos a sensação de que a pandemia, realmente, foi controlada, viramos a chave daqueles leitos que ficam como legado para a rede hospitalar”, disse o médico, que acompanhou o andamento da obra nesta semana.

Os leitos de UTI irão funcionar no segundo andar da unidade e se somarão aos outros 40 já existentes, aumentando em 60% a oferta de assistência de média e alta complexidade no hospital.

“As obras que estão sendo realizadas no hospital são de suma importância e irão aumentar a nossa oferta de leitos de UTI. Agradeço o olhar do Governo do Amazonas e do secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad”, afirmou a diretora do hospital, Júlia Marques.

Estrutura – Os novos leitos funcionarão na área do laboratório de análises clínicas que, por sua vez, ganhará uma nova estrutura em outra área do hospital. As obras do laboratório já estão sendo realizadas sob a responsabilidade do Núcleo de Modernização da Infraestrutura da Saúde (Infrasaúde) da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). Assim que o laboratório estiver pronto, os leitos serão montados no segundo andar.

* Com informações da assessoria de imprensa