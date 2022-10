Governo federal prorroga prazo de atualização no Cadastro Único por mais 30 dias

Redação AM POST

O governo federal, por meio do Ministério da Cidadania, prorrogou, ontem à noite, 13/10, o prazo de revisão de dados das famílias inscritas no Cadastro Único. A data limite seria nesta sexta-feira, 14, mas agora o cidadão terá até o dia 11/11 para atualizar as informações. Desde fevereiro que as famílias que fizeram a última atualização em 2016 e 2017 estão sendo convocadas a comparecer aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) para fazer a atualização.

Em Manaus, pelo menos 14 mil famílias estão nessa situação e ainda não compareceram a uma das unidades da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) para fazer a atualização.

As famílias inscritas no Cadastro Único devem atualizar os dados a cada dois anos ou sempre que houver alguma alteração. Quem for convocado para averiguação e revisão de dados deve comparecer a um Cras ou a um posto de atendimento do Cadastro Único do município.

A atualização cadastral é fundamental para assegurar a qualidade dos dados e garantir que as informações registradas na base do Cadastro Único estejam sempre de acordo com a realidade das famílias. Programas sociais como o Auxílio Brasil, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) exigem que o cadastro esteja atualizado, para que as famílias possam receber os benefícios.

Ainda não há definição de prazo para atualização de dados das famílias que atualizaram o cadastro pela última vez em 2018 ou 2019.