Grade de proteção desaba em igarapé no bairro Coroado

Redação AM POST

Desabou na manhã desta quarta-feira (30), a grade de proteção que cerca o igarapé das avenidas Beira Rio e Beira Mar, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, e causou desespero em ambulantes que trabalhavam com vendas de roupas de brechó no local.

Continua depois da Publicidade

Não houve feridos no incidente mas as mercadorias dos trabalhadores foram arrastadas para dentro do igarapé.

A preocupação agora é que a calçada do local também desabe e acabe acontecendo uma tragédia maior.