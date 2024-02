Grave acidente na Av. Autaz Mirim deixa feridos na Zona Leste de Manaus

A suspeita de embriaguez por parte do condutor do Fiat Uno acentua a gravidade do incidente. O caso está sendo investigado pelas autoridades competentes.

Policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender à ocorrência e tomar as medidas necessárias. O local do acidente foi isolado para facilitar os trabalhos da perícia e a remoção dos veículos envolvidos.

O impacto foi violento, especialmente para os ocupantes do carro modelo Siena, onde uma mulher e uma criança estavam presentes. A mulher, que ocupava o banco do passageiro, precisou ser socorrida às pressas e foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo em estado preocupante.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.