Grave acidente na Avenida do Turismo deixa vítima desacordada em Manaus

Notícias de Manaus – Um acidente de trânsito de grandes proporções foi registrado na tarde deste sábado (26), na Avenida do Turismo, localizada no bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. As imagens que circulam nas redes sociais mostram a gravidade do impacto e a situação chocante em que uma das vítimas foi encontrada.

No vídeo, é possível ver uma pessoa desacordada, parcialmente para fora do veículo pelo lado do passageiro. O carro envolvido na colisão teve a parte frontal completamente destruída, com a dianteira esmagada, o que indica a força do impacto.

Até o momento, as autoridades não confirmaram quantas pessoas estavam no veículo, nem se houve outros envolvidos no acidente. Também não foi divulgada a identidade da vítima em estado grave.

Equipes de resgate foram acionadas, mas não há informações detalhadas sobre o estado de saúde da vítima ou se houve outras pessoas feridas. A causa do acidente ainda está sob investigação.

A Avenida do Turismo é uma via de grande circulação, especialmente aos fins de semana, o que aumenta o risco de colisões graves. O caso deve ser apurado por órgãos de trânsito e peritos da Polícia Civil do Amazonas.