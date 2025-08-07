A notícia que atravessa o Brasil!

Grávida vítima de incêndio em fábrica de Manaus teve 44% do corpo queimado: ‘quero contar meu testemunho na igreja’

Letícia, de dois meses de gestação, recebeu atendimento rápido e está hospitalizada.

Por Marcia Jornalist

07/08/2025 às 08:06

Notícias de Manaus – Letícia Gomes do Nascimento, uma jovem grávida de dois meses, foi uma das vítimas do incêndio que atingiu um galpão no Distrito Industrial 2, na Zona Leste de Manaus. Ela sofreu queimaduras de terceiro grau em cerca de 44% do corpo durante a tragédia.

Segundo informações atualizadas sobre seu estado de saúde, Letícia está internada no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, referência na Região Norte para atendimento de queimaduras graves em adultos. Após estabilização inicial, a jovem passou por cirurgia de desbridamento nos membros superiores e inferiores.

Letícia relatou que recebeu atendimento rápido e humanizado desde a chegada ao Hospital João Bosco, onde foi medicada, submetida a ultrassom e teve sua transferência organizada de forma ágil. “O atendimento foi excelente desde o começo”, afirmou.

Atualmente, Letícia está consciente, estável e respirando normalmente. Ela está sendo acompanhada por uma equipe médica e de enfermagem dedicada, que monitora seu quadro com atenção.

Em meio à dor e dificuldade, a jovem mantém esperança e fé. “Quero que meu bebê cresça saudável e um dia possa contar esse testemunho na igreja. Vai ser difícil esquecer, mas sou grata por estar viva”, disse Letícia emocionada.

