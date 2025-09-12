A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Greve em Manaus: Sinetram tem 24h para repassar verba aos rodoviários ou enfrentar bloqueio judicial

Se não houver o repasse imediato aos trabalhadores, a Justiça poderá bloquear os valores diretamente.

Por Jonas Souza

12/09/2025 às 13:58

Ver resumo


Notícias de Manaus – A Justiça do Trabalho determinou, nesta sexta-feira (12), que o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) repasse R$ 19 milhões destinados ao pagamento dos salários atrasados dos rodoviários em Manaus. O prazo é de 24 horas, e o descumprimento pode levar ao bloqueio judicial do valor.

PUBLICIDADE

Leia mais: Bolsonaro é condenado pelo STF a 27 anos de prisão: entenda próximos passos

De acordo com a decisão da 13ª Vara do Trabalho, o montante será transferido pelo Estado ao Sinetram e, em seguida, as empresas de ônibus deverão receber os recursos em até 10 a 15 minutos. Se não houver o repasse imediato aos trabalhadores, a Justiça poderá bloquear os valores diretamente.

PUBLICIDADE

O juiz substituto Gabriel César Fernandes Coelho reforçou que a medida tem como objetivo assegurar o pagamento da categoria e impedir o retorno da paralisação do transporte coletivo na capital.

Na audiência, também foi confirmada a decisão do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, desembargador Jorge Álvaro, que suspendeu a greve e determinou o retorno imediato da circulação dos ônibus, além da retirada dos veículos que bloqueavam ruas no centro da cidade.

Segundo representantes da categoria, os rodoviários serão informados ainda nesta sexta-feira sobre a normalização dos pagamentos, o que deve evitar nova greve e reduzir os impactos à população.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Política

Video mostra momento em que Edinho Silva bate na mesa e ameaça intervenção no diretório do PT-AM; assista

As declarações do presidente do PT Nacional foram compartilhadas em um vídeo nas redes sociais.

há 2 minutos

Desaparecidos

Familiares pedem ajuda para encontrar mulher desaparecida no Tarumã em Manaus

Colabore com a busca: informações podem ser repassadas à Deops pelo (92) 3667-7713 ou ao 181 (SSP-AM).

há 11 minutos

Amazonas

Ipem-AM inutiliza mais de 50 mil produtos irregulares em Manaus para proteger consumidores

ação aconteceu no Distrito 2, zona leste da capital, e resultou na inutilização de aproximadamente duas toneladas de itens;

há 12 minutos

Pará

Justiça condena JBS a pagar R$ 200 mil por subnotificação de acidentes de trabalho no Pará

A sentença foi proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Marabá, em ação movida pelo MPT nos estados do Pará e Amapá.

há 48 minutos

Cinema

“Suçuarana”: filme premiado chega aos cinemas mostrando Minas Gerais devastada

Premiado cinco vezes no Festival de Brasília, o longa acompanha a jornada de Dora em busca de um lugar mítico em meio à destruição causada pela mineração.

há 51 minutos