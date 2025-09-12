Greve em Manaus: Sinetram tem 24h para repassar verba aos rodoviários ou enfrentar bloqueio judicial



Notícias de Manaus – A Justiça do Trabalho determinou, nesta sexta-feira (12), que o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) repasse R$ 19 milhões destinados ao pagamento dos salários atrasados dos rodoviários em Manaus. O prazo é de 24 horas, e o descumprimento pode levar ao bloqueio judicial do valor.

De acordo com a decisão da 13ª Vara do Trabalho, o montante será transferido pelo Estado ao Sinetram e, em seguida, as empresas de ônibus deverão receber os recursos em até 10 a 15 minutos. Se não houver o repasse imediato aos trabalhadores, a Justiça poderá bloquear os valores diretamente.

O juiz substituto Gabriel César Fernandes Coelho reforçou que a medida tem como objetivo assegurar o pagamento da categoria e impedir o retorno da paralisação do transporte coletivo na capital.

Na audiência, também foi confirmada a decisão do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, desembargador Jorge Álvaro, que suspendeu a greve e determinou o retorno imediato da circulação dos ônibus, além da retirada dos veículos que bloqueavam ruas no centro da cidade.

Segundo representantes da categoria, os rodoviários serão informados ainda nesta sexta-feira sobre a normalização dos pagamentos, o que deve evitar nova greve e reduzir os impactos à população.