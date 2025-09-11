A notícia que atravessa o Brasil!

Greve por atraso salarial causa superlotação e corridas acima de R$ 100 em Manaus

Operação retorna de forma parcial após dia de greve por salários atrasados.

Por Beatriz Silveira

11/09/2025 às 21:53

Notícias de Manaus – Parte das linhas de ônibus voltou a operar na noite desta quinta-feira (11), em Manaus, após a paralisação total dos rodoviários ao longo do dia. O movimento, motivado por novo atraso no pagamento dos salários, deixou milhares de pessoas sem alternativa para retornar para casa e manteve o trânsito congestionado nas principais vias mesmo depois do horário de pico.

Em vídeos que circulam em aplicativos de mensagens, é possível ver ônibus superlotados. Muitos passageiros não conseguiram embarcar devido ao excesso de pessoas nas paradas e dentro dos coletivos. A interrupção do serviço provocou ainda uma explosão nos preços dos aplicativos de transporte, com relatos de corridas acima de R$ 100 para bairros das zonas Norte e Leste.

De acordo com a categoria, os trabalhadores cobram o pagamento do salário de agosto, que deveria ter sido depositado no quinto dia útil (segunda-feira, 8) e seguia em aberto até a noite desta quinta. A paralisação de 100% da frota foi a forma encontrada para pressionar por uma solução imediata.

Leia também: Greve paralisa 100% da frota e surpreende usuários em Manaus

“Ora, a categoria está decidindo cruzar os braços de uma vez por todas enquanto não houver respostas sobre o pagamento. Enquanto Sinetram, Governo do Estado e Prefeitura de Manaus não respeitarem a categoria, nós vamos parar”, declarou o vice-presidente do sindicato, Josenildo Mossoró.

Com a retomada parcial, a operação segue irregular. A orientação aos usuários é acompanhar os canais oficiais para verificar linhas ativas e horários enquanto as negociações prosseguem. A normalização depende do acerto dos vencimentos e de um acordo que assegure a continuidade do serviço sem novos prejuízos à população.

