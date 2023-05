Vacinação contra a Influenza em Manaus: saiba os detalhes!

Uma nova etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza inicia em Manaus nesta quinta-feira (18), com a liberação da vacina para toda a população a partir de 6 meses de idade. Para receber a dose, os usuários devem buscar uma das 171 salas de vacina da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A população deve buscar a proteção com a vacina, que é segura, eficaz e distribuída gratuitamente por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

A ampliação da campanha para o público em geral foi recomendada pelo Ministério da Saúde, com o intuito de aumentar a cobertura vacinal contra a doença. A campanha foi iniciada no dia 27 de março, e desde então, vinha atendendo 17 grupos prioritários.

“Iniciamos a campanha com o foco voltado para os públicos mais vulneráveis, incluindo crianças, gestantes e idosos, que têm um risco maior de desenvolver as formas graves da influenza, mas infelizmente a procura está baixa”, informou a titular da Semsa, Shádia Fraxe.

Para receber a vacina, os usuários devem apresentar documento de identidade com foto e CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) para receber o imunizante. Também é importante levar o cartão de vacina, mas caso tenha perdido ou não disponha do documento, pode buscar a unidade mesmo assim e solicitar um novo.

A vacina contra a influenza pode ser administrada simultaneamente com outros imunizantes do calendário básico. Ou seja, as pessoas podem aproveitar a passagem pela unidade de saúde para receber outras vacinas que estejam pendentes no cartão de vacina, principalmente crianças e usuários com esquema vacinal contra a Covid-19 incompleto.

Alcance

A meta do Ministério da Saúde é que os municípios alcancem 90% de cobertura vacinal contra a influenza, considerando a imunização de sete grupos prioritários. Até esta quarta-feira, 17, Manaus alcançou 51,09% de cobertura, com 290.052 doses aplicadas em crianças de 6 meses até 5 anos, idosos, gestantes, puérperas, indígenas, professores e trabalhadores da saúde.

Também foram contabilizadas, até esta quarta, a aplicação de 31,5 mil doses em integrantes de outros dez grupos contemplados na campanha, incluindo caminhoneiros, motoristas e cobradores do transporte coletivo, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, entre outros.

Redação AM POST