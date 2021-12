Grupo Baiano e Tropical Multiloja são autuadas durante fiscalização em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Central Integrada de Fiscalização (CIF), realizou vistorias em 14 estabelecimentos e duas lojas foram autuadas em Manaus. A ação ocorreu na manhã de ontem (24/12).

O objetivo da ação é fiscalizar possíveis irregularidades. Os agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) autuaram as lojas Tropical Multiloja e Grupo Baiano, no Centro, por não ter os documentos obrigatórios. A loja Ferraz, na rua Leovegildo Coelho, foi orientada na questão do uso de máscaras dos clientes e espaçamento entre as filas.

Além da SSP-AM, participaram da operação a Secretaria de Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-AM), Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Polícia Militar (PMAM), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus).