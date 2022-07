Grupo de apoio às mães organizam ações de conscientização sobre os benefícios da amamentação

Redação AM POSTq

Com a Semana Mundial de Aleitamento Materno se aproximando, mães do grupo de apoio online Roda de Mães Baré iniciaram ações virtuais de conscientização sobre os benefícios da amamentação, através das redes sociais.

Ativo desde 2015, a Roda possui cerca de 56 integrantes, onde são debatidas pautas sobre a maternidade, o desenvolvimento infantil, alimentação saudável, abordagem sobre temas como racismo, machismo e inclusão com as crianças, o ambiente escolar e o mercado de trabalho após a maternidade.

De acordo com uma das administradoras do grupo, a técnica de enfermagem e mãe de duas crianças, Bruna Leal, a Roda busca acolher, por meio de um escuta ativa, além da troca constante de experiências e o incentivo à promoção da saúde de mães e crianças.

“A Roda é um espaço onde é possível compartilhar a própria história com outras pessoas que vivem situações semelhantes, acolhendo, buscando informações baseadas em evidências científica (Falando diretamente da Roda de mães Baré) sem qualquer julgamento, procurando sempre mostrar os benefícios da amamentação para mãe e bebê”, explica.

*Ações virtuais -* As ações de conscientização iniciaram na segunda quinze do mês de julho, a fim de promover a Semana Mundial de Aleitamento Materno, que acontece no mundo todo entre 01 e 07 de agosto, por definição da Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno – WABA (World Alliance for Breastfeeding Action).

Com o tema “Fortalecendo a Amamentação: Educando e Apoiando”, as mães do grupo começaram a movimentar-se nas redes sociais, onde relatam suas experiências durante a amamentação e seus impactos na vida dos bebês, crianças e toda família. As ações estão acontecendo virtualmente e podem ser conferidas via instagram https://www.instagram.com/rodademaesbare4/.

Todas as atividades do grupo estão relacionadas com o Mamaço, evento que promove encontro de mães, profissionais de saúde e toda a sociedade para debater e apoiar o aleitamento materno na cidade. O Mamaço será no dia 07 de agosto, às 9h no Parque Cidade da Criança, localizado na Rua Castro Alves, 100 – Aleixo.