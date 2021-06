Grupo Queiroz lança meta ousada de reciclar 240 toneladas de material plástico e papel na semana do meio ambiente em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Com o projeto Queiroz + Verde, o Grupo Queiroz pretende incentivar na semana do meio ambiente, que inicia nesta terça-feira (1º) e vai até o sábado (05/06), a coleta seletiva de lixo e está promovendo uma série de ações dentro das lojas e também nas redes sociais.

A meta é conseguir atingir a marca de 240 toneladas de material reciclado entre plástico e papel, para isso a empresa conta com a contribuição de todos que estiverem dispostos a fazer o descarte consciente em coletores do projeto Queiroz +Verde, instalados nas lojas Queiroz localizadas na Rua dos Andradas (Centro), Cidade Nova, Compensa, Avenida Djalma Batista, bairro Flores e Bola do Produtor.

Todo o material coletado será levado para a reciclagem onde será transformado em nova matéria-prima.

Nesta terça-feira (01/06), a loja da Avenida Djalma Batista recebeu o grupo Garis da Alegria da Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos (Semulsp), trazendo diversão e conscientização, tanto para a equipe administrativa e de atendimento, quanto para os clientes.

Sobre o projeto

O Projeto Queiroz + Verde é pioneiro na Logística Reversa na cidade de Manaus, além de disponibilizar coletores de Plástico e Papel, também faz um trabalho de sensibilização interna que responde por grande parte do material já reciclado em seus dois anos de funcionamento. Durante este período o Queiroz +Verde já reciclou 120 toneladas de material entre plástico e papel e agora pretende aumentar a meta.

A iniciativa da empresa é muito mais que reciclagem. Este ano parcerias importantes foram firmadas como o projeto Remada Ambiental que trabalha com a coleta de material suspenso nas águas do Tarumã Açu, utilizando caiaques e SUPs, e o projeto ORÉ que entre outras frentes de atuação, faz parte do grupo de inciativas que busca, despoluir o Igarapé do Gigante, que nasce limpo no interior da cidade, e deságua poluído no Tarumã Açu.

Essa semana é para lembrar a todos que o projeto Queiroz +Verde, é como uma planta que se for regada corretamente cresce e se torna forte para enfrentar tempestades e ventanias. Adubá-la e deixar que o sol ilumine e aqueça suas raízes para que possa crescer sempre forte e suas raízes sejam profundas e assim as gerações futuras possam colher os frutos.

*Com informações da Assessoria de Imprensa